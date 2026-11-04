Ausblick: Wynn Resorts vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wynn Resorts öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 0,525 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Wynn Resorts in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,75 Milliarden USD im Vergleich zu 1,83 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,19 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,14 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,39 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,14 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net