Ausblick: X-FAB SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
X-FAB SE wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei X-FAB SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 EUR in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 219,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 187,9 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,372 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,430 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 859,7 Millionen USD, gegenüber 754,7 Millionen EUR im Vorjahr.
