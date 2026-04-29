Ausblick: X-FAB SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

X-FAB SE äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 USD gegenüber 0,090 EUR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 217,8 Millionen USD für X-FAB SE, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 193,9 Millionen EUR erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,200 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 852,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 771,1 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at