X-FAB Aktie
WKN DE: A2DNYG / ISIN: BE0974310428
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: X-FAB SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
X-FAB SE äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 USD gegenüber 0,090 EUR im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 217,8 Millionen USD für X-FAB SE, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 193,9 Millionen EUR erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,200 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 852,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 771,1 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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