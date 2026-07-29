Ausblick: X-FAB SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

X-FAB SE wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,040 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 195,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 189,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,102 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,200 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 830,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 771,1 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at