Xanadu Quantum Technologies Aktie
WKN DE: A426Z7 / ISIN: CA98390R1029
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Xanadu Quantum Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Xanadu Quantum Technologies wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,370 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,820 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xanadu Quantum Technologies Limited Subordinate voting shares -B-
|
07:01
|Ausblick: Xanadu Quantum Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Xanadu Quantum Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.05.26
|Kurssturz bei Xanadu Quantum-Aktie: Was hinter dem Einbruch steckt (finanzen.at)