XBP Global Holdings Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41EEM / ISIN: US98400V2007

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: XBP Global stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

XBP Global lädt am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,180 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll XBP Global nach der Prognose von 1 Analyst 199,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 428,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,420 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 93,87 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 803,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 791,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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