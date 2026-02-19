Xbrane Biopharma AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A41PJJ / ISIN: SE0026598583
|
19.02.2026 07:01:06
Ausblick: Xbrane Biopharma Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Xbrane Biopharma Registered lädt am 20.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -1,490 SEK gegenüber -3,750 SEK im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 49,86 Prozent auf 33,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 15,00 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -27,500 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 133,9 Millionen SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 198,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
