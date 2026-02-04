Ausblick: Xcel Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xcel Energy stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,965 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,14 Prozent erhöht. Damals waren 0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Xcel Energy nach den Prognosen von 6 Analysten 3,68 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,13 Milliarden USD umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,80 USD, gegenüber 3,44 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 14,81 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 13,47 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at