Xcel Energy Aktie

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WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Xcel Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xcel Energy wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,790 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,99 Prozent auf 3,54 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,11 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,82 Milliarden USD, gegenüber 14,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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