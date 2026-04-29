Ausblick: Xcel Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xcel Energy lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Xcel Energy die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,907 USD je Aktie gegenüber 0,840 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,21 Milliarden USD gegenüber 3,92 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,12 USD, gegenüber 3,42 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 15,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,67 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at