Xenia Hotels & Resorts Aktie
WKN DE: A14NUJ / ISIN: US9840171030
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Xenia Hotels Resorts legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Xenia Hotels Resorts veröffentlicht am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten schätzen, dass Xenia Hotels Resorts für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 264,8 Millionen USD gegenüber 261,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,605 USD je Aktie, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
