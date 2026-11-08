Xenon Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A12ETN / ISIN: CA98420N1050
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Xenon Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Xenon Pharmaceuticals wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,131 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,65 Prozent erhöht. Damals waren -1,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Xenon Pharmaceuticals nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -4,602 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -4,360 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 7,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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