Ausblick: Xeris Biopharma gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Xeris Biopharma veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,012 USD aus. Im letzten Jahr hatte Xeris Biopharma einen Verlust von -0,010 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 25,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 90,1 Millionen USD gegenüber 71,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,145 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,000 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 385,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 291,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at