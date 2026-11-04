Xeris Biopharma Holdings Aktie

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WKN DE: A3C4ZC / ISIN: US98422E1038

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Xeris Biopharma öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Xeris Biopharma lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Xeris Biopharma die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,032 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Xeris Biopharma ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 101,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 36,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 74,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,005 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,000 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 387,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 291,9 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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