Ausblick: Xeris Biopharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xeris Biopharma präsentiert in der am 02.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,021 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Xeris Biopharma -0,030 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 82,2 Millionen USD – ein Plus von 36,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xeris Biopharma 60,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,022 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,370 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 288,2 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 203,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at