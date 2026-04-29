Ausblick: Xerox gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Xerox gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,273 USD. Das entspräche einem Gewinn von 63,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,750 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,75 Milliarden USD – ein Plus von 19,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xerox 1,46 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,461 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -8,250 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 7,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at