Ausblick: Xerox gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xerox wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,121 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 86,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,870 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,58 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,90 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,235 USD, gegenüber -8,250 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 7,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,02 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at