Xerox Aktie
WKN DE: A2PPE1 / ISIN: US98421M1062
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Xerox legt Quartalsergebnis vor
Xerox äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,097 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,05 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 27,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,396 USD, gegenüber -10,750 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 7,05 Milliarden USD im Vergleich zu 6,22 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xerox
|
28.01.26
|Ausblick: Xerox legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Xerox präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Xerox stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Xerox
Aktien in diesem Artikel
|Xerox
|1,82
|-6,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.