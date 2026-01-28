Ausblick: Xerox legt Quartalsergebnis vor

Xerox äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,097 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,05 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 27,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,396 USD, gegenüber -10,750 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 7,05 Milliarden USD im Vergleich zu 6,22 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at