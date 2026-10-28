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WKN DE: A2PPE1 / ISIN: US98421M1062

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Xerox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xerox lädt am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,104 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -6,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Xerox 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,86 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Xerox 1,96 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,144 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -8,250 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,60 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,02 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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