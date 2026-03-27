Ausblick: Xiamen Faratronic gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xiamen Faratronic wird sich am 28.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,64 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiamen Faratronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 CNY in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,33 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Xiamen Faratronic für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,72 Milliarden CNY aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,41 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,62 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,55 Milliarden CNY, gegenüber 4,75 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at