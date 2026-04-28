Xi'an Longi Silicon Materials Aktie

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WKN DE: A1J8NJ / ISIN: CNE100001FR6

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Xian Longi Silicon Materials informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xian Longi Silicon Materials veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,390 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 39,29 Prozent verringert. Damals waren -0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 19,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 19,31 Milliarden CNY gegenüber 23,91 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,569 CNY, gegenüber -1,140 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 74,34 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 82,25 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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