Xi'an Longi Silicon Materials Aktie
WKN DE: A1J8NJ / ISIN: CNE100001FR6
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30.08.2026 07:01:06
Ausblick: Xian Longi Silicon Materials stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Xian Longi Silicon Materials äußert sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,203 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 15,22 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 20,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 19,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,303 CNY im Vergleich zu -0,850 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 72,62 Milliarden CNY, gegenüber 70,25 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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