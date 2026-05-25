Xiaomi Aktie
WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067
|Ausblick auf Quartalsbilanz
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25.05.2026 07:33:07
Ausblick: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Xiaomi wird am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,197 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi noch 0,470 HKD je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 100,11 Milliarden CNY für Xiaomi, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 118,99 Milliarden HKD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,76 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 492,15 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 495,94 Milliarden HKD waren.
Redaktion finanzen.at
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