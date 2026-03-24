Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wie Xiaomi mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Xiaomi wird am 24.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,277 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,390 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 19 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 116,52 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 117,88 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 CNY im Vergleich zu 1,03 HKD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 37 Analysten durchschnittlich bei 463,04 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 396,72 Milliarden HKD.

Redaktion finanzen.at