Ausblick: Xinjiang Daqo New Energy A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xinjiang Daqo New Energy A wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Xinjiang Daqo New Energy A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,000 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,260 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 130,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,09 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 907,3 Millionen CNY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,014 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,530 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,13 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 4,83 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at