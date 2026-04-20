Xinjiang Daqo New Energy a Aktie
WKN DE: A3DUVQ / ISIN: CNE100004P24
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Xinjiang Daqo New Energy A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Xinjiang Daqo New Energy A wird am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,070 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Xinjiang Daqo New Energy A -0,760 CNY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 14,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,41 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Xinjiang Daqo New Energy A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,61 Milliarden CNY aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,546 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,270 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,81 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,41 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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