Xinjiang Daqo New Energy a Aktie

Xinjiang Daqo New Energy a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DUVQ / ISIN: CNE100004P24

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20.08.2026 07:01:06

Ausblick: Xinjiang Daqo New Energy A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Xinjiang Daqo New Energy A wird am 21.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Xinjiang Daqo New Energy A ein EPS von -0,270 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 106,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 1,12 Milliarden CNY gegenüber 543,2 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,460 CNY, gegenüber -0,530 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 4,97 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,83 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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