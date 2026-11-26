Xintela AB Aktie
WKN DE: A2AF7J / ISIN: SE0007756903
|
26.11.2026 07:01:06
Ausblick: Xintela AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Xintela AB wird am 27.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Xintela AB -0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Xintela AB mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 24,71 Prozent verringert.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,020 SEK je Aktie, gegenüber -0,070 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 12,5 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 2,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xintela AB
|
07:01
|Ausblick: Xintela AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.11.26
|Erste Schätzungen: Xintela AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Xintela AB
Aktien in diesem Artikel
|Xintela AB
|0,01
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.