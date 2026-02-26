Xintela AB Aktie

WKN DE: A2AF7J / ISIN: SE0007756903

26.02.2026 07:01:06

Ausblick: Xintela AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xintela AB lädt am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 SEK je Aktie vermeldet.

Xintela AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,060 SEK, gegenüber -0,070 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,9 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4,2 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Xintela AB 0,01 -6,94% Xintela AB

