Ausblick: Xintela AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Xintela AB lädt am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 SEK je Aktie vermeldet.
Xintela AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,060 SEK, gegenüber -0,070 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,9 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 4,2 Millionen SEK generiert wurden.
