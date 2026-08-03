Ausblick: Xometry A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xometry A wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,158 USD aus. Im letzten Jahr hatte Xometry A einen Verlust von -0,520 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Xometry A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 215,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 162,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,709 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,220 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 876,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 686,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at