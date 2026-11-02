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WKN DE: A3CTJB / ISIN: US98423F1093

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Xometry A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Xometry A wird am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,188 USD aus. Im letzten Jahr hatte Xometry A einen Verlust von -0,230 USD je Aktie eingefahren.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 30,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 180,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Xometry A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 235,5 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,704 USD je Aktie, gegenüber -1,220 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 917,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 686,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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