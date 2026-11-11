Xos Aktie
WKN DE: A3E3XV / ISIN: US98423B3069
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Xos zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Xos äußert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,450 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 11,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 14,7 Millionen USD gegenüber 16,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,990 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,710 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 46,0 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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