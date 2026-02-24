Ausblick: Xpel Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xpel Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,447 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 39,69 Prozent erhöht. Damals waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Xpel Technologies nach den Prognosen von 3 Analysten 125,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 107,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,82 USD je Aktie, gegenüber 1,65 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 478,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 420,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

