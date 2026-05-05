Xpel Technologies Aktie
WKN DE: A2PN36 / ISIN: US98379L1008
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Xpel Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Xpel Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,363 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpel Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Xpel Technologies 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 113,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Xpel Technologies 103,8 Millionen USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,12 USD je Aktie, gegenüber 1,85 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 525,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 476,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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