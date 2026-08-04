Ausblick: Xpel Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xpel Technologies wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,603 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Xpel Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 135,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,32 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,01 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,85 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 523,0 Millionen USD, gegenüber 476,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at