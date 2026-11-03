Xpel Technologies Aktie
WKN DE: A2PN36 / ISIN: US98379L1008
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Xpel Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Xpel Technologies veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,597 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Xpel Technologies 0,470 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 10,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 138,8 Millionen USD gegenüber 125,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 1,85 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 532,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 476,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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