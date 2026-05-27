XPen a Aktie

XPen a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QBX8 / ISIN: KYG982AW1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.05.2026 07:01:06

Ausblick: XPeng A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

XPeng A äußert sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,767 HKD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,370 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 14,69 Milliarden HKD – das würde einem Abschlag von 13,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 16,90 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 31 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,534 HKD je Aktie, gegenüber -0,650 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 34 Analysten durchschnittlich auf 109,07 Milliarden HKD fest. Im Vorjahr waren noch 83,20 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu XPeng Inc Registered Shs -A- Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu XPeng Inc Registered Shs -A- Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

XPeng Inc Registered Shs -A- Reg S 7,06 -0,28% XPeng Inc Registered Shs -A- Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:52 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schlussendlich stabil -- Asiatische Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kospi setzt Rekordjagd fort
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt traten am Mittwoch auf der Stelle. Für den Dow geht es aufwärts auf ein Rekordhoch. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte größtenteils mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen