XPen a Aktie
WKN DE: A2QBX8 / ISIN: KYG982AW1003
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: XPeng A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
XPeng A äußert sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,767 HKD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,370 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.
8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 14,69 Milliarden HKD – das würde einem Abschlag von 13,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 16,90 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 31 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,534 HKD je Aktie, gegenüber -0,650 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 34 Analysten durchschnittlich auf 109,07 Milliarden HKD fest. Im Vorjahr waren noch 83,20 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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