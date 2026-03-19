Ausblick: XPeng A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

XPeng A wird am 20.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass XPeng A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,006 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,760 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 39,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 24,33 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,42 Milliarden HKD umgesetzt.

Die Erwartungen von 34 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,127 HKD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,320 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 38 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 86,64 Milliarden HKD, gegenüber 44,31 Milliarden HKD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at