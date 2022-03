Ausblick: XPeng A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

XPeng A lässt sich am 28.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird XPeng A die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -2,584 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,572 HKD je Aktie erzielt worden.

XPeng A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,56 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 181,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -7,740 HKD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -4,727 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 25,20 Milliarden HKD, gegenüber 6,96 Milliarden HKD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at