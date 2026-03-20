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WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054

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Analysten im Fokus 20.03.2026 07:01:00

Ausblick: Xpeng legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Xpeng legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xpeng öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.

Xpeng lädt am 20.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,010 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Xpeng ein EPS von -0,190 USD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 21,48 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,24 Milliarden USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 35 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,023 CNY, gegenüber -0,850 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 39 Analysten durchschnittlich 77,48 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,68 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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