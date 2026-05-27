Ausblick: Xpeng legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xpeng lädt am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,768 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 9 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 12,91 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,17 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 32 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,464 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,170 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 35 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 95,42 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at