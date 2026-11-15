Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
|
15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Xpeng stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Xpeng öffnet am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,743 CNY gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 23,12 Milliarden CNY für Xpeng, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,85 Milliarden USD erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 29 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,798 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,170 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten im Schnitt von insgesamt 86,45 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 10,67 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xpeng
|
07:01
|Ausblick: Xpeng stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.08.26
|BYD, Nio, Xpeng: Angriff chinesischer E-Autos trifft deutsche Hersteller im schwächsten Moment (Spiegel Online)
|
23.08.26
|Ausblick: Xpeng gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.08.26
|Erste Schätzungen: Xpeng öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.07.26
|Xpeng says China close to building ‘killer’ rival to Tesla Model Y (Financial Times)
|
27.05.26
|Ausblick: Xpeng legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Xpeng
Aktien in diesem Artikel
|Xpeng
|8,48
|-0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.