Ausblick: Xperi gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Xperi wird am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,651 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Xperi 0,320 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 41,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 168,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 119,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD im Vergleich zu 0,570 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 429,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 376,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at