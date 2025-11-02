Xperi Aktie

WKN DE: A3DRWP / ISIN: US00676P1075

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Xperi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xperi präsentiert am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xperi im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,349 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,93 Prozent auf 100,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Xperi noch 86,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 403,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 376,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

