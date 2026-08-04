Ausblick: Xperi präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xperi stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,210 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Xperi -0,320 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Xperi in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 112,7 Millionen USD im Vergleich zu 105,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,907 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,230 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 457,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 448,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at