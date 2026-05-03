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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Xperi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xperi wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,328 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Xperi noch 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Xperi 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 99,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Xperi 87,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,44 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,990 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 421,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 443,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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