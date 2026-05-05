Ausblick: Xperi veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Xperi öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,150 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,410 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 107,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 5,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Xperi einen Umsatz von 114,0 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,981 USD, gegenüber -1,230 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 457,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 448,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at