Ausblick: Xplora Technologies AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xplora Technologies AS Registered wird am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,529 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,620 NOK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Xplora Technologies AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 462,2 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 462,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 0,15 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,32 NOK im Vergleich zu -0,720 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,05 Milliarden NOK, gegenüber 1,92 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at