Ausblick: Xplora Technologies AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xplora Technologies AS Registered wird am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,759 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 144,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,310 NOK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 109,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 537,8 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 257,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,406 NOK aus. Im Vorjahr waren -0,140 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,91 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 813,3 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at