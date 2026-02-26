Ausblick: Xplora Technologies AS Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xplora Technologies AS Registered veröffentlicht am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,921 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,010 NOK erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 133,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 242,9 Millionen NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Xplora Technologies AS Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 567,9 Millionen NOK aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,042 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,140 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,89 Milliarden NOK, gegenüber 813,3 Millionen NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at